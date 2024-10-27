Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины, правоохранители прокомментировали обнародованное видео, дополнив сведения идентичными данными.

На вышеописанном видеофрагменте, «освободителями» обстреляно авто с двумя гражданскими в указанном населенном пункте. Двух пострадавших успели спасти бойцы Сил обороны, своевременно оказавшие медпомощь и осуществившие оперативную эвакуацию.

Также, в соответствии с данными СМИ, захватчики казнили в этом городе двух женщин. Кроме того, в частном секторе, в котором не велось активных боевых действий, обнаружены тела погибших гражданских: судя по всему, убийства происходили после взятия этих районов под контроль противником.

В Генпрокуратуре добавили — сейчас начаты неотложные следственно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагических инцидентов и идентификацию жертв «хороших русских».

Ранее мы писали о том, как защитникам удалось вытащить из-под огня оккупантов двух гражданских в Селидово.