Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, обнародованные в Telegram-канале «Привид Хортиці», бойцами этого подразделения 2 батальона оперативного назначения 15 бригады «Кара-Даг» Нацгвардии, зафиксирован еще один случай спасения гражданских, которых намеревались убить «освободители».

Как стало известно, вояки «второй армии мира» обстреляли автотранспортное средство и ранили гражданских. Однако защитники, вопреки угрозе собственной жизни, подбежали к поврежденной машине и смогли эвакуировать пострадавших, впоследствии оказав им первая помощь.

Таким образом, защитники снова продемонстрировали отвагу и преданность, спасая мирное население даже под вражеским огнем, в чем можно убедиться на видео, размещенном ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина несколько продвинулась в Запорожской, Луганской и Донецкой областях.