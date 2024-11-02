Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА), обломки российско-иранских «Шахедов», упавших на территориях Соломенского, Святошинского, Шевченковского, Голосеевского, Печерского и Днепровского районов спровоцировали возгорания и повредили многоэтажки.

На территории Соломенского района выбиты стекла и повреждена внешняя отделка в ряде жилых домов, деформированы 5 автомобилей, но обошлось без возгораний и пострадавших.

В Святошинском районе загорелись на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме, охватив площадь в 50 «квадратов». Возгорание своевременно ликвидировано спасателями, однако пришлось эвакуировать 18 человек. Также травмирован 1 правоохранитель. Кроме того, частично разрушено частное нежилое помещение.

В Голосеевском районе в 22-этажном жилом доме фрагментарно выбито остекление в нескольких квартирах. Возгораний и пострадавших — нет.

В Днепровском районе вспыхнули локальные пожары на нескольких балконах в многоквартирных домах, но информации о пострадавших пока не поступало.

В Шевченковском районе возник пожар между 3 и 4 этажами в недействующем многоэтажном здании на площади в 2 «квадрата». Возгорание устранено, пострадавших — нет.

В Печерском районе в 8-этажном жилом доме обломки «Гераней-2/Шахедов» повредили балкон. Пострадавших или пожара — не зафиксировано.

Фото — t.me/VA_Kyiv

Фото — t.me/VA_Kyiv

Фото — t.me/VA_Kyiv

Фото — t.me/VA_Kyiv

Ранее мы писали о том, что РФ оснастила «Шахеды» термобарическими боеголовками для нанесения большего урона.