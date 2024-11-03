Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль военно-аналитического проекта DeepState, «освободители» смогли захватить два населенных пункта в Донецкой области — Кураховку и Шахтерское.

В соответствии с информацией военных аналитиков, путинские войска несколько продвинулись еще рядом с пятью населенными пунктами — у Максимовки, Волченки и Новоселидовки на Кураховском направлении, у Максимильяновки — на Времовском направлении и в окрестностях Вербового на Запорожье.

Помимо всего вышеописанного, оккупанты смогли восстановить свое положение поблизости от Шептуховки в Курской области.

Следует отметить, что Кураховское направление, исходя из сведений защитников нашей страны, остается наиболее сложным — в течение минувших суток здесь произошло 51 боестолкновение с захватчиками.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 2 ноября, в ВСУ рассказывали о ситуации в Волчанске и потерях оккупантов за сутки.