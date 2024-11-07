Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, кто из военнообязанных украинцев, на протяжении последних 2 месяцев получил повестки первоочередное.

Исходя из слов Шмыгаля, в Украине задействован принцип «воюй или работай», и по этой причине, 98 процентов повесток получают люди, которые не отчисляют ни единой гривны налогов или не зарегистрированы в качестве трудоустроенных. Таким образом, в течение 2 минувших месяцев, исключительно 2 процента повесток было разослано людям, которые официально работают.

Премьер добавил, что таких неработающих людей выявляют посредством ряда госреестров, позволяющих отслеживать, платит ли особа налоги, вне зависимости от того, является ли данный человек наемным работником, предпринимателем или самозанятым, благодаря «прозрачным, четким, однозначным параметрам».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль заявлял Фицо — Украина не будет продолжать соглашение о транзите газа с РФ.