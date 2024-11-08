Как сообщает «НБН» со ссылкой на прогноз, обнародованный в Telegram-профиле главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, государству-террористу удалось скопить запас ракет, позволяющий осуществить обстрел нашей страны в краткосрочной перспективе.

По словам Коваленко, враги относительно продолжительное время накапливали ракеты на аэродромах стратегической авиации, и, судя по всему, вскоре совершат массированную атаку на Украину, поскольку подготовили для этих террористических целей и сами самолеты.

Руководитель ЦПД акцентировал:

Соответственно, важно быть [украинцам] готовыми к этому [обстрелу со стороны РФ].

Отдельно Коваленко призвал меньше верить рупорам Кремля, которые стали интенсивно распространять сомнительную информацию — якобы массированных ударов РФ по Украине больше не будет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Defense Express объясняли опасность новых «Шахедов», снаряженных термобарической боеголовкой.