Как сообщает «НБН» со ссылкой на вашингтонский Институт изучения войны (ISW), Силам обороны нашей страны удалось продвинуться в северной части Новоивановки Курской области, таким образом укрепившись на северо-западной оконечности ключевого «украинского плацдарма».

В частности, в соответствии с геолокационными кадрами, от пятницы, 8 ноября, украинская армия незначительно продвинулась у бурелома, рядом с северной частью Новоивановки (к юго-востоку от Коренево).

При этом, российские «военкоры» уверяли — «освободители» якобы усилили штурмы в Кореневском районе, однако прочие блогеры указывали, — линия фронта, преимущественно, осталась без изменений, вопреки интенсификации атак РФ.

Кроме того, если верить «рупорам Кремля», бои идут особенно активно в окрестностях Новоивановки и Дарьино, и «вторая армия мира» смогла войти в южные районы Плехово.

Также, в МО РФ утверждали — не прекращаются ожесточенные бои за Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановку, Зеленый Шлях, Погребки, Малую Локню и Старую Сорочину.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации и потерях оккупантов на Харьковском направлении неделю назад.