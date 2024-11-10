Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, вследствие дроновой атаки на город, есть повреждения у множества объектов гражданской инфраструктуры.

Исходя из слов Кипера, ударом российско-иранских дронов-камикадзе, на территории Одессы повреждены жилые дома, магазины, гаражи и автомобили. При этом, на некоторых локациях возникали пожары, которые ликвидировали «чрезвычайники».

В соответствии с предварительной информацией, опубликованной около 1 часа ночи, пострадал один человек.

В ликвидации последствий «прилетов» участвуют бригады соответствующих экстренных служб, в том числе, оказывающих необходимую медпомощь.

Фото — censor.net

Фото — censor.net

Фото — censor.net

Фото — censor.net

Фото — censor.net

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера облпрокуратура уточняла данные о количестве жертв массированной атаки РФ на Одессу.