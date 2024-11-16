Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RMF-24, глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил — вскоре в Варшаве состоится встреча союзников, в рамках которой произойдет переговорный процесс по войне РФ против Украины.

Исходя из слов Сикорского, данные переговоры в Варшаве, станут «важнейшими», осталось лишь дождаться следующей недели, когда чиновник проведет встречу в формате «Веймарский треугольник плюс».

Высокопоставленный польский функционер добавил — помимо коллег из Франции и Германии, на встрече будут присутствовать представители прочих стран Европы. В частности, высланы приглашения министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и Кае Каллас, которую выберут следующим высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности (сменит Жозепа Борреля).

Сикорский подвел черту:

Как видим, важнейшие переговоры по этому «кризису» [войне в Украине] состоятся в Варшаве.

Ранее мы писали о том, что Берлин подтверждал телефонный разговор Шольца с Путиным и сообщал лаконичные подробности.