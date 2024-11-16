Как сообщает «НБН» со ссылкой на эфир «Українського радіо», по мнению президента Владимира Зеленского, соответствую структуры Украины гораздо эффективнее подготовились к прохождению грядущего зимнего период, чем фиксировалось в минувшие военные годы.

Исходя из слов Зеленского, все вышеописанное стало возможно, в том числе, благодаря проведению децентрализации энергетической сети, то есть рассредоточения объектов генерации электричества.

Кроме того, президент отметил — государства-партнеры продолжают снабжать Украину ракетами для разнообразных комплексов противовоздушной обороны, согласно надлежащим договоренностям, чтобы не допустить «блэкаутов», и, соответственно, «недовольства» населения:

…Сегодня относительно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении.

Ранее наш информационный портал писал о том, на какие цели украинцы смогут потратить «тысячу Зеленского».