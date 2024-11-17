Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, из всего перечня ракет и дронов-камикадзе, которыми государство-террорист било по нашей стране, силами и средствами ПВО Украины ликвидировано более 140 целей.

Исходя из слов Зеленского, «вторая армия мира» осуществила массированную комбинированную атаку, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру по всей Украине, и, к сожалению, зафиксированы некоторые повреждения этих объектов вследствие как прямых попаданий, так и падения фрагментов сбитых целей.

Президент добавил, что в Николаеве, в результате дроновой атаки, погибли 2 человека и еще 6 — травмированы (включая 2 детей). Также, по состоянию на 9 часов 55 минут утра, обесточено несколько районов города, но все надлежащие структуры привлечены к устранению последствий и проведения восстановительных мероприятий.

Отдельно Зеленский поблагодарил всю нашу противовоздушную оборону, отразившую данную атаку РФ: речь идет о зенитно-ракетных войсках, Воздушных силах ВСУ (пилотах F-16, Су и МиГов), мобильно-огневых группах и РЭБ, которые скоординировано «отработали» по БПЛА и ракетам РФ.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС рассказывали о последствиях российских обстрелов Николаева 16 и 17 ноября.