Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение нардепа от фракции «Слуга народа», являющегося членом парламентского комитета по урегулированию вопросов энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, обнародованное в Telegram-профиле телеканала «Киев-24», лишь совокупность определенных факторов позволит отказаться от почасовых графиков отключения электричества в Украине.

По словам Нагорняка, приход солнечных погодных условий в Украину к этим выходным, даст возможность обеспечивать энергоснабжением дома 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Также, если энергетикам, работающим в ускоренном режиме, удастся восстановить объекты критическо-важной инфраструктуры в течение ближайших дней, это, в свою, приблизит момент аннулирования данного режима ограничения потребления.

Однако, есть дополнительная негативная предпосылка, на которой акцентировал народный избранник:

Если в ближайшее время враг не будет наносить массированные атаки по энергетической инфраструктуре, то свет у бытовых потребителей будет круглосуточно.

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