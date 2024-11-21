Как сообщает «НБН» со ссылкой на аналитический материал Defense Express, сегодняшней «баллистической» атакой на Днепр, РФ стремилась попробовать осуществить, или, скорее, продемонстрировать потенциальный ядерный удар по Украине.

По мнению военных экспертов Defense Express, армия Путина, судя по всему, сегодня применила либо РС-26 «Рубеж», либо межконтинентальные «Тополь» и «Ярс», предназначенные для доставки до целей оружия массового поражения (ядерного).

Следует отметить, что в соответствии со сведениями Воздушных Сил, этот ракетный удар не вызвал «существенных последствий».

При этом, в Defense Express полагают — средство доставки предварительно оснастили лишь имитатором боеголовки, так как установка на «Рубежи», «Тополи» или «Ярсы» конвенционной фугасной боевой части, согласно «глубокой теории», возможна, но не несет практической нагрузки вследствие огромной стоимости такой составляющей: большинство объектов инфраструктуры Украине, досягаемы для «Искандеров-М» и идентичных средств поражения.

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