Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный в Telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, «вторая армия мира» продвинулась под Большой Новоселкой, Раздольным, Максимовкой, Пустынкой и в городе Торецк.

В соответствии с данными аналитиков, существенно усложнилась ситуация у Большой Новоселки. В частности, вчера, 22 ноября, враги штурмовали несколькими колоннами: одна, из 5 единиц техники, осуществила атаку на саму указанный населенный пункт, еще 2 техсредства замечены в лесопосадке к югу от Раздольного, и около 6 единиц бронетехники «залетели» в Раздольное, высадив «освободителей» в селе.

Также, используя квадроциклы и легкую технику, оккупанты двигались по трассе из Шахтерского, а из района Золотой Нивы, колонна в несколько единиц техники, возглавляемая танком, смогла десантировать «живую силу» в 3 километрах, к востоку у ангаров под Большой Новоселкой.

В DeepState отметили, что оборонная линия ВСУ, судя по всему, показалась захватчикам не очень надежной, потому противнику удалось относительно оперативно перебросить резервы к вышеописанному ряду населенных пунктов, вместо ожидаемого применения личного состава армии Путина у Разлива.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что ВСУ смогут использовать американские противопехотные мины только на территории Украины.