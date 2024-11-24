Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Reuters, от верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепа Борреля прозвучало заявление — правительствам стран европейского блока не позволено выбирать, исполнять ли ордера на арест МУС.

В частности, на днях ряд государств-членов ЕС заявлял — что при возникновении необходимости готовы выполнять свои обязательства в рамках «Римского статута», одно глава венгерского правительства Виктор Орбан, наоборот, пригласил Нетаньяху посетить Будапешт, уверив, что тому там «ничего не грозит».

Исходя из слов Борреля, государства ЕС, успевшие подписать «Римскую конвенцию [статут]», обязаны выполнить решение суда в Гааге, поскольку ордера на арест [Нетаньяху и Галанта] не являются факультативным предписанием.

Кроме того, глава европейской дипломатии отдельно подчеркнул — вышеописанные обязательства касаются и стран, намеревающихся стать членами Евросоюза:

Было бы очень смешно, если бы у новичков были обязательства, которые не выполняют нынешние члены.

Ранее мы писали о том, что Боррель призывал ЕС рассмотреть сценарий расширения поддержки Украины после переизбрания Трампа.