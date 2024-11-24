Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, захватчики смогли продвинуться в Донецкой, Харьковской и Курской областях.

В частности, на Донетчине «освободители» несколько переместились вглубь территорий нашей страны под Раздольным, Большой Новоселкой, а также в окрестностях Нелиповки (Торецкий участок фронта).

На Кураховском направлении, наблюдалось продвижение российско-оккупационных войск рядом с Ильинцами, Романовкой, Елизаветовкой и населенным пунктом Берстка. При этом, идентичные «достижения» армии Путина фиксируются в районах Пушкино, Юрьино и Петровки.

На Харьковщине оккупанты заняли новые позиции под Кругляковкой, а Курской — рядом с Гордеевкой.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали, есть ли положительные изменения в обстановке под Часовым Яром.