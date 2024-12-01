Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, только в течение ночи на первое декабрьское воскресенье, «защитники неба» смогли «приземлить» более 30 дронов-камикадзе, но недельные цифры гораздо выше.

Исходя из слов Зеленского, за минувшие 7 дней, государство-террорист осуществило серию атак на Украину, применив более 500 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов), почти 660 дронов-камикадзе и не менее 120 ракет воздушного и морского базирования.

Президент добавил, что ни одной стране в мире не приходилось сталкиваться со схожими атаками ежедневно в течение такого продолжительного периода, но Украина устояла, так как ВСУ не прекращают противостоять агрессору, а население работает над усилением обороноспособности государства, пока партнеры продолжают поддерживать всесторонне.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о требованиях партнеров снизить мобилизационный возраст в Украине.