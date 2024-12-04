Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», по мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев должен принять ряд «непростых решений», касающихся нового этапа мобилизации населения нашей страны.

Исходя из слов Блинкена, мобилизация является очень важным процессом, поскольку даже при достаточном финансировании и своевременном снабжении боеприпасами, на передовой должны быть люди для противодействия российской агрессии. Таким образом, властям Украины следует незамедлительно принять необходимые непростые решения, направленные на очередное ужесточение мобилизации.

Госсекретарь США добавил, что партнеры выполнят взятые обязательства, и «каждый человек, каждый солдат», мобилизованный в Украине, пройдет соответствующее обучение и получит снаряжение/оборудование, требуемое для эффективной защиты страны.

Ранее мы писали о том, что в МИД Латвии рассказывали, почему приглашение Украины в НАТО откладывается.