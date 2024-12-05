Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт президента Владимира Зеленского, сегодня, 5 декабря, гарант подписал документ, вводящий в силу решение СНБО о наложении санкций на ту часть правительства Грузии, которая решила сдать свое государство кремлевскому тирану Владимиру Путину.

Исходя из слов Зеленского, так бывает в международных отношениях: если своевременно не отреагировать или осуществить непринципиальные ответные действия, то далее ожидается потеря десятилетий и лишение определенных стран права на свободу выбора. В частности, президент Украины полагает, что нельзя позволить обрести РФ исключительное влияние ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Украине, — необходимо вместе защищаться от Москвы.

Зеленский резюмировал:

Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же — действовать принципиально. Слава Украине!

Ранее мы писали о том, что советник Зеленского отвечал, будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет.