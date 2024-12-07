Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснения врача-хирурга детской областной больницы Виктора Моргуна, опубликованное «Укринформом», вследствие пятничного воздушного удара по Запорожью в медучреждениях с ранениями различной степени тяжести находится несколько детей.

Исходя из слов Моргуна, в больницу успели своевременно госпитализировать троих детей. Речь идет о:

одиннадцатилетнем мальчике, получившим травму мягких тканей головы;

четырехлетней девочке, получившей ранение лица и правой кисти руки;

пятимесячной девочке, получившей ушибы брюшной полости.

На данный момент состояние здоровья указанных детей является стабильным и никакой угрозы для их жизней — нет.

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