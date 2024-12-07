Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле военно-аналического проекта DeepState, «вторая армия мира» достигла очередных «успехов» и несколько продвинулась на части территории Донецкой области.

В соответствии с обновленной картой боевых действий, российско-оккупационная армия смогла переместиться:

под Новотроицким (село подчиняется Покровской городской общине, и расположено на территории Покровского района Донетчины);

рядом с Шевченко (поселок подчиняется Покровской городской общине, и расположен в Покровском районе Донетчины);

в окрестностях Дальнего (село подчиняется Кураховской городской общине, и расположено в Покровском районе Донетчины);

под Новооленевкой (село подчиняется Покровской городской общине, и расположено в Покровском районе Донетчины);

в периметре Торецка (город расположен в Бахмутском районе Донетчины).

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Институте изучения войны раскрывали, сколько «живой силы» РФ потеряла за каждый захваченный км² территории Украины осенью.