Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), подразделениям украинской армии, задействованным в Курской области, несмотря на продолжающие бои с путинскими войсками, удалось продвинуться на «главном выступе».

В соответствии с геолокационными кадрами, ВСУ продвинулись в Погребках, и, похоже, смогли овладеть Орловкой, Марьевкой, Малой Локней, Старой Сорочиной и Новой Сорочиной (эти населенные пункты находятся северо-западнее Суджи).

Исходя из слов спикера 36 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского, действующей на Курщине, «освободители» пытаются наступать механизированными бронеколоннами, однако Силы обороны эффективно «утилизируют» российскую технику во время таких атак.

Кроме того, один из российских «военкоров» сообщал — украинская армия провела результативную контратаку в окрестностях Дарьино (юго-восточнее Коренево).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский называл приоритетные задачи Сил обороны Украины в Курской области.