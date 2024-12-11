Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Россия», от спикера Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление, опровергающее вышеописанные данные СМИ.

Отвечая на прямой вопрос журналистов, услышал ли Путин какое-либо послание от нового президента США Трампа через Орбана, Песков сообщил категоричное «Нет». Кроме того, личный секретарь Путина уверил — кремлевский тиран и премьер-министр Венгрии не поднимали вопрос, касающийся потенциальной встречи [в рамках «мирной инициативы» Орбана].

Также, если верить Пескову, в период сегодняшнего телефонного общения между Путиным и Орбаном, обсуждалась только предсказуемые проблематики энергетической сферы, войны в Украине и так называемые «сирийские дела».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Орбан высказывался об утреннем телефонном разговоре с Путиным.