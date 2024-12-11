Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украна», вышеописанная атака была осуществлена беспилотниками ГУР Минобороны (при поддержке Сил Обороны Украины) на топливно-энергетический комплекс.

В соответствии с информацией, предоставленном СМИ источниками в военной разведке, «Нефтебаза-Брянская» была поражена украинскими дронами в период между 12 и 12 часами 30 минутами ночи на среду.

Исходя из слов собеседника в ГУР, так называемым «неугомонным птичкам» удалось накрыть «прилетом», как минимум, 2 цистерны топливно-энергетического комплекса. Следует отметить, что мощности и хранилища данного объекта вражеской инфраструктуры, перекрывают потребности российско-оккупационной армии, в частности, поставляя горюче-смазочные материалы.

У Буданова добавили — результатами атаки, «предрождественскими фейерверками» на нефтебазе, с особым восторгом делятся представители российского социума в соцсетях, что можно рассмотреть ниже:

Ранее мы писали о том, что в Минобороны сообщали, сколько БПЛА получили Силы обороны в 2024 году.