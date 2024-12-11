Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от главы представительства НАТО в Украине Патрика Тернера прозвучало заявление — страны данного оборонного блока, вероятно, выделят Киеву дополнительный объем помощи в 2025 году.

Исходя из слов Тернера, Альянс уже взял на себя обязательства, касающиеся предоставления расширенной помощи Украине в сфере безопасности, на сумму от 40 млрд евро. При этом, с приходом следующего года, на встрече в Гааге, эту цифру, судя по всему, пересмотрят в большую сторону, сделав все, чтобы все ранее пообещанные взносы, до завершения 2025 года, были осуществлены (пока Украину поддержали лишь 21 млрд евро).

В частности, обновленный вариант помощи-2025 для Украины, главы Минобороны стран НАТО обсудят на февральском заседании Альянса. Тернер резюмировал:

…Касается наших союзников в Европе и США. То есть, речь идет о дополнительных объемах помощи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МИД Латвии рассказывали, почему приглашение Украины в НАТО переносится.