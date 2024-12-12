Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Aachener Zeitung, вопреки безрезультатному телефонному разговору с Владимиром Путиным, глава немецкого правительства Олаф Шольц все же не намерен отказываться от ведения переговоров с российским диктатором.

Исходя из слов Шольца, телефонное общение с Путиным стало абсолютным разочарованием, поскольку тот лишь постоянно дублировал все свои фразы, то есть повторял привычную риторику, навязывая нарративы Кремля.

Впрочем, канцлер полагает — данный разговор было необходимо осуществить, чтобы попытаться донести до путина, что тиран не сможет надеяться на сокращение/аннулирование немецкой поддержки Украины, а также, — «что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира».

Шольц резюмировал:

…Я сделаю это снова. Но мы не должны сохранять никаких иллюзий.

Ранее мы писали о том, что разведка США оценит последствия потенциальной отмены поддержки Украины со стороны Белого дома.