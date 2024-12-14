Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), серия массированных ударов государства-террориста по энергетике нашей страны является частью более широкой кампании, и нацелена не только на «заморозку» украинцев в зимний период.

В частности, аналитики Института изучения войны сделали определенные выводы, основываясь на сообщениях МО РФ и «рупоров Кремля», и, вероятно, массированные удары по критически-важной инфраструктуре Украины предполагают достижение нижеуказанных целей Москвой:

смягчение риторики российского ультранационалистического сообщества, призывающего к возмездию за украинскую атаку на аэродром под Таганрогом американскими дальнобойными ракетами ATACMS;

поддержание кампании рефлексивного контроля Кремля, направленную на принуждение стран Запада к принятию решении о возвращении запрета на использование ВСУ предоставленного дальнобойного вооружения и перехода к мирным переговорам на основе «стамбульских договоренностей» (принесут пользу исключительно Москве).

Ранее мы писали о том, как Орбан высказывался о своей «мирной инициативе» и пообещал изменения на Западе после инаугурации Трампа.