Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, на Купянском направлении (Харьковская область), «вторая армия мира» смогла продвинуться в районе поселка Двуречная, понемногу овладевая данным населенным пунктам, таким образом стремясь увеличить площадь плацдарма на западном берегу реки Оскол.

Как сообщают военные аналитики, плацдарм оккпантов под Масютовкой постепенно трансформируется в идентичные позиции рядом с Двуречной: после зачистки Новомлинского оставался еще один участок местности, захваченный и удерживаемый «освободителями» южнее, к которому россияне подошли через первый указанный населенный пункт.

При этом, армия Путина продолжает концентрировать в вышеописанных районах пехоту, не прекращая закрепляться и прилагать усилия для сдерживания Сил обороны нашей страны на занятой территории.

В DeepState полагают, что в ВСУ сейчас нет командира, который бы смог организовать зачистку плацдарма, так как скопился ряд сложностей с боевой подготовкой определенных бригад, а подразделения, прибывшие для «тушения пожара», не имеют потенциала для осуществления «чудес» имеющимися силами и средствами.

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что на днях путинских войска захватили пять населенных пунктов на Донетчине.