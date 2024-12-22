Как сообщает «НБН», со ссылкой на Telegram-профиль группы энергокомпаний ДТЭК, в понедельник, 23 декабря, бытовых потребителей Киева и районов региона в поставках электричества ограничивать не станут.

Согласно прогнозированию энергетиков, в начале недели снабжение электричеством по-прежнему останется в стабильных пределах, что позволит не допустить предсказуемых неудобств для населения, однако, жителям столицы и области рекомендуют сохранять умеренность, экономно используя ресурс в нижеуказанное время:

с 6 до 11 часов утра;

с 5 до 11 часов вечера.

Специалисты настоятельно советуют внимательно следить за объявлениями, и при составлении планов заранее сверяться с обновлением графиков отключений, тем самым избежав парадоксальных ситуаций, вызванных повышением нагрузки в энергосистеме или идентичными форс-мажорными обстоятельствами. В частности, необходимо время от времени заходить на официальную страницу ДТЭК по выделенным гиперсссылкам, и проверять потенциальные изменения:

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказывал, когда тарификацию электричества для населения повысят до 9 гривен/киловатт-час.