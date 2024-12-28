Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и ряд источников в отечественной энергетической отрасли полагают — угрозы Фицо не представляют опасности для обеспечения Украины электричеством.

Исходя из слов Харченко, те объемы, которые энергосистема Украины сегодня берет у стран-членов Евросоюза, отечественные энергетики в состоянии компенсировать «через другое подключение», и максимум, чего можно ожидать от угроз Фицо — Словакия не получит средств от поставок этого ресурса, дополнительно к потере финансового потока от остановки транзита газа из РФ.

Кроме того, энергетики добавили — негативных последствий из-за прерывания снабжения словацкой электроэнергией для Украины не будет, так как наше государство может попеременно получать до 2,1 Гигаватта ресурса из ЕС от соответствующей инфраструктуры Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики указывали на признаки превращения Фицо во «второго Орбана».