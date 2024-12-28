Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Сил обороны Юга, на одном из направлений «освободители» пытались штурмовать, но с потерями в «живой силе» откатились на исходные позиции.

В течение минувших суток, задокументировано более 280 обстрелов, из которых около 200 произошло на Запорожском направлении: захватчики применили 331 FPV-дрон различных модификаций, а также выпустили более 270 осколочных боеприпасов.

Кроме того, путинские войска несколько интенсифицировали штурмовые действия, стремясь захватить позиции Сил обороны: на протяжении 24 часов на Юге наблюдалось 4 таких попытки.

В частности, небольшое затишье наступило на Гуляйпольском и Ореховском направлениях: здесь враги активно проводят инженерную и воздушную разведку, предпочитая пока тренировать штурмовые группы и осуществлять ротацию личного состава у позиций переднего края, одновременно пополняя боекомплект.

На Приднепровском направлении, «вторая армия мира» 3 раза штурмовала островную зону, а именно — остров Казацкий, однако, не достигнув успехов, с потерями вернулась на свои позиции.

Ранее мы писали о том, что в Нацгвардии называли количество мобильно-огневых групп, которые защищают небо над Украиной.