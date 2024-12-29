Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Associated Press, в украинском военном командовании, Силы обороны нашей страны, вследствие существенного истощения боевого потенциала, судя по всему, утратят значительную часть захваченной территории на Курщине.

Исходя из данных, предоставленных источниками, бои в Курской области настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не в состоянии обеспечить эвакуацию погибших подчиненных (речь идет, как минимум о 20 защитниках).

Кроме того, задержки в контактировании со штабом, а также несвоевременно выбранная тактика действий и определенная дезориентация, стоят жизней бойцов, а ВСУ практически не имеют возможности для проведения контратак, поскольку российский генералитет сконцентрировал в данном регионе группировку из более, чем 50 000 военнослужащих, не исключая северокорейских военных.

В частности, контрмеры армии Путина уже привели к гибели и ранению тысяч военнослужащих Украины — обессиленные Силы обороны потеряли не менее 40 процентов территории Курской области (из захваченных в августе).

Также, один из командиров взвода ВСУ рассказывал — он многократно запрашивал вышестоящее командование о пересмотре оборонительной позиции его подразделения, так как не в состоянии удерживать плацдарм, однако эти просьбы были отклонены.

Впрочем, украинские военные акцентировали:

…Мы будем сражаться здесь… Если мы просто отступим к нашим границам, они [оккупанты] не остановятся, они будут продолжать наступать.

Ранее мы писали о том, что разведка Южной Кореи раскрывала реальные потери северокорейских солдат на Курщине.