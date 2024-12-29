Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго», энергосистема страны не в состоянии одновременно перекрывать потребности бытовых потребителей и бизнес-сектора, и потому в понедельник будут задействованы графики отключений света, как в столице, так в и Киевской области.

В «Укрэнерго» уточнили — период применения графиков и длительность ограничений будут такими:

для бытовых потребителей — с 08:00 до 17:00 (одна очередь отключений);

для предприятий и бизнес-сферы — с 08:00 до 19:00 (сокращение мощности).

На данный момент, энергетики продолжают работать над тем, чтобы оперативно возвратить функциональность оборудования, поврежденного, и напоминают — актуальные сведения, касающиеся графиков отключений в регионе можно узнать узнавайте на сайте ДТЭК:

для Киева;

для Киевской области.

Ранее мы писали о том, когда тарифы на электричество для населения вырастут до 9 гривен за один киловатт/час.