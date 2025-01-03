Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал издания Bild, опубликовавшего «внутреннюю аналитику» правительства Германии, Кремль, вероятно, откажется от ведения войны в этом году, поскольку соответствующе сигнализирует российскому социуму и международному сообществу.

По мнению журналистов, одним из факторов, позволяющий сделать подобные выводы — ухудшение экономической ситуации в РФ: выросли процентные ставки в банках и стоимость продуктов питания. Кроме того, в течение последних 5 месяцев рубль существенно девальвировал, потеряв более 20 процентов стоимости в сравнении с евро.

Также, 3-сменная работа российской «оборонки» (военно-промышленного комплекса) уже не в состоянии скрыть кризисное влияние в других отраслях: в 2024 году рост в данном секторе экономики РФ составлял около 4 процентов, то в 2025 году предполагаемая динамика не превысит 1 процента.

Помимо всего указанного, Берлин зафиксировал дополнительные признаки, указывающие на возможную «капитуляцию» РФ: подготовка Кремлем «послевоенной» избирательной кампании (в сентябре 2026 года планируется провести выборы в Госдуму РФ).

При этом, в МИД ФРГ уточнили — немецкое правительство все же опасается, что война в Украине продолжится вопреки прогнозам, так как «Путин в настоящее время не заинтересован всерьез в мирных переговорах и устойчивом мире».

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