Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от начальника отделения коммуникаций 14 ОМБр имени князя Романа Великого майора Надежды Замриги прозвучало пояснение, почему «освободители» снизили активность на Купянском направлении

Исходя из слов Замриги, бойцы подразделения отлично «поработали» на передовой в преддверие Нового, успешно отбив два штурма путинских войск, во время которых оккупанты попытались выдвинуться в сторону позиций ВСУ на бронетехнике: две колонны, состоящие из танков, БМП и МТЛБ, были полностью «демилитаризованы».

Идентичная судьба постигла и вражескую пехоту, прятавшуюся в лесопосадках: в ликвидации противника участвовал весь личный состав бригады, от командира до рядового солдата.

Замрига резюмировала:

На некоторое время враг в полосе ответственности нашей бригады затих. То есть нет такого количества штурмов, как было до этого, до этих колонн.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ рассказывали о тактике оккупантов под Покровском.