Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго», соответствующая инфраструктура страны не в состоянии одновременно перекрывать возросшие потребности населения и бизнеса на фоне существенного похолодания, и потому в воскресенье, судя по всему, могут возобновить действие графиков отключений света, как в столице, так в и Киевской области.

На данный момент, бригады энергетиков не прекращают работать над оперативным восстановлением функциональности оборудования, поврежденного прошлогодними атаками РФ, и следует помнить — актуальная информация, касающаяся графиков отключений в регионе, можно узнать на онлайн-ресурсах ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что словацкая госкомпания продолжит снабжать Украину электричеством, проигнорировав угрожающую риторику Фицо.