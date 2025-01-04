Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Суспільного», от командира подразделения 24 отдельной механизированной бригады с позывным «Богдан» прозвучало заявление — армия Путина ежедневно пытается форсировать канал в Часовом Яру, стремясь продвинуться в городе.

Исходя из слов военного, Часов Яр является приоритетной высотой, выгодной для осуществления дальнейшего наступления «второй армии мира», и потому захватчики ежесуточно проводят штурмы в районе канала Северский Донец/Донбасс, пролегающий по городу: именно здесь захватчики прощупывают «слабое место» для пересечения искусственного водоема бронетехникой.

«Богдан» добавил, что против его бригады выставлено значительное количество вражеской «живой силы» — целая дивизия (около 10 000 оккупантов). Кроме того, РФ перебросила в этот район еще одну мотострелковую бригаду (от 1 000 до 8 000 человек).

Защитник подчеркнул — вопреки тому, что пути эвакуации раненых и доставки боеприпасов находятся под огневым контролем захватчиков, оборонять Часов Яр сложно, но возможно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ объясняли, почему армия Путина «притихла» на Купянском направлении.