Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго», национальная энергопоставляющая компания предупредила о возможном задействовании почасовых графиков отключений света в Киеве и области, вследствие прогнозируемого прихода похолодания и возросшего объема потребления ресурса в понедельник.
В частности, чтобы избежать вышеописанного обесточивания, киевлянам и населению Киевщины по-прежнему рекомендуют умеренно и бережно «сжигать» энергоресурс в указанные периоды:
- с 6:00 до 11:00;
- с 17:00 до 23:00.
При этом, если электричество внезапно исчезнет, следует проверить информацию, напрямую касающуюся введения аварийных/стабилизационных отключений на страницах ДТЭК, пройдя на выделенным гиперссылкам:
- для Киева;
- для Киевской области.
В «Київ Цифровий» добавили обнадеживающие сведения:
Ранее наш информационный портал писал о том, что словацкая государственная компания намерена продолжать снабжать Украину электричеством.
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