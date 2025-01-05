Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Укрэнерго», национальная энергопоставляющая компания предупредила о возможном задействовании почасовых графиков отключений света в Киеве и области, вследствие прогнозируемого прихода похолодания и возросшего объема потребления ресурса в понедельник.

В частности, чтобы избежать вышеописанного обесточивания, киевлянам и населению Киевщины по-прежнему рекомендуют умеренно и бережно «сжигать» энергоресурс в указанные периоды:

с 6:00 до 11:00;

с 17:00 до 23:00.

При этом, если электричество внезапно исчезнет, следует проверить информацию, напрямую касающуюся введения аварийных/стабилизационных отключений на страницах ДТЭК, пройдя на выделенным гиперссылкам:

для Киева;

для Киевской области.

В «Київ Цифровий» добавили обнадеживающие сведения:

Фото — unian.net

Ранее наш информационный портал писал о том, что словацкая государственная компания намерена продолжать снабжать Украину электричеством.