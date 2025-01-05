Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление начальника Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрея Беседина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», сейчас линия фронта фактически проходит в двух километрах от центральной части данного населенного пункта.

Исходя из слов Беседина, путинские войска постоянно бьют по гражданской инфраструктуре центральных районов Купянской городской общины, применяя все типы оружия, от артиллерии, до КАБов и FPV-дронов.

Руководитель ГВА добавил — из-за вышеописанных военных преступлений «освободителей», из 257 многоквартирных домов в указанной общине не осталось ни одного уцелевшего. При этом, с территории Купянщины не смогли своевременно выехать 3 300 гражданских, 900 из которых остаются на левом берегу реки Оскол, где в течение трех месяцев не работает какая-либо инфраструктура.

Впрочем, на правобережье пока действуют объекты гражданской инфраструктуры, и частично работают службы и госорганы. Речь идет не только о сотрудниках ГСЧС, полицейских и прокурорах, которые выискивают коллаборационистов, но и работники прочих структурных подразделений и коммунальных предприятий.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о текущей ситуации в Часовом Яру и под Торецком.