Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), путинские войска сконцентрировали максимальные усилия на попытках взятие в окружение города Покровск на Донетчине.

Геолокационные кадры, обнародованные накануне, 5 января, свидетельствуют — оккупанты, судя по всему, заняли населенные пункты Свиридоновка и Тимофеевка (оба — восточнее Покровска), а также смогли продвинуться в юго-восточной части Елизаветовки (южнее Покровска), осуществив механизированную атаку.

Впрочем, заявления «рупоров Кремля» о закреплении «освободителей» севернее Тимофеевки и вдоль трассы Т-0504 (соединяет Покровск и Константиновку), а также перемещении севернее Воздвиженки по направлению к Барановке, Водяному Второму и Зеленому Полю, не подтверждаются аналитиками Института изучения войны.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что Павлюк показывал, сколько техники и личного состава армии Путина «демилитаризовали» ВСУ за неделю.