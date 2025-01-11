Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал приложения «Київ Цифровий», энергосистема страны в состоянии перекрыть насущные потребности населения, и потому в воскресенье возобновления действия графиков отключений света, как в столице, так в и Киевской области, весьма маловероятно.

Энергетики продолжают восстанавливать функциональность оборудования, поврежденного серией атак РФ, и потому необходимо помнить — актуальная информация, касающаяся графиков отключений в Киеве и прилегающих районах, доступна на онлайн-ресурсах ДТЭК:

Кроме того, в мобильном приложении «Киев Цифровой» дополнительно уточнили часы, в которые следует снизить объем энергопотребления, чтобы избежать введения стабилизационных/аварийных графиков:

Фото — unain.net

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Минэнерго отреагировали на слухи о повышении тарифов на свет с июня.