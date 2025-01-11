Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), вопреки так называемой «готовности» Москвы вести переговорный процесс с западными лидерами, никакие дискуссии с Кремлем не смогут гарантировать стабильный мир в Украине, пока правитель РФ Владимир Путин не изменит свои неадекватные требования к Киеву.

Исходя из вчерашних слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин намерен сохранить свой «неоднократно озвученный» подход к Украине, четко очерченный в июне прошлого года, продублированный на «Прямой линии» в декабре.

Напомним, что в июне 2024 года, Путин потребовал от Киева смещения/замены президента Владимира Зеленского и правительства, прибегнув к традиционной риторике о «денацификации» и «демилитаризации», но добавив, что России должны гарантировать уступку значительных территорий на востоке и юге (включая те регионы, которые государство-террорист не смогло оккупировать) Украины, что фактически означает капитуляцию нашей страны.

Аналитики ISW резюмировали:

…[Достижение полноценного и стабильного мира невозможно] пока Путин будет оставаться сторонником этих [вышеописанных] требований, несмотря на «готовность» Кремля вести переговоры с лидерами Запада.

Ранее мы писали о том, как в МИД Украины комментировали намерения Трампа встретиться с Путиным.