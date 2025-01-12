Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал мобильного приложения «Київ Цифровий», энергетическая инфраструктура страны способна перекрыть прогнозируемые потребности населения, и потому в понедельник, возвращение к графикам отключений электричества, как в Киеве, так и в Киевской области — достаточно маловероятно.

Следует напомнить, что бригады энергетики успели отремонтировать генерирующие мощности, поврежденные декабрьской серией атак государства-террориста, и потому необходимо знать — если массированный удар РФ повторится, то с актуальной информацией, касающейся аварийных/стабилизационных графиков отключений, можно ознакомиться на ресурсах ДТЭК в Сети:

Также, в мобильном приложении «Київ Цифровий» уточнили период, в который следует сократить объем энергопотребления, и дали ряд рекомендаций:

Фото — unian.net

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Минэнерго высказались о слухах относительно повышения тарифов на электричество с июня.