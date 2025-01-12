Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), американские военные эксперты зафиксировали продвижение ВСУ северо-западнее Суджи.

В частности, на геолокационных кадрах, обнародованных 10-11 января, можно рассмотреть — Силам обороны нашей страны удалось продавить «освободителей» в северной части Погребков (северо-западнее от Суджи), а также интенсифицировать штурмы у Черкасского Поречья, Русского Поречья, Погребков и Махновки.

Также, один из российских «военкоров» уверял — «вторая армия мира» попыталась продвинуться на 3,25 километра вглубь у села Русское Поречье (севернее от Суджи), но аналитики ISW не нашли подтверждений таким заявлениям. Кроме того, очередной «рупор Кремля» пожаловался — путинские войска не смогли захватить Махновку (юго-восточнее Суджи), так как ВСУ частично восстановили позиции в северной части данного населенного пункта.

Помимо всего указанного, ряд российских источников отметил — из-за ухудшения метеоусловий, и размокания почвенного покрова, новый этап российских наступательных операций, судя по всему, начнется не ранее, чем земля на Курщине снова замерзнет.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как вчера, 11 января, в ВСУ комментировали информацию о захвате оккупантами города Курахово.