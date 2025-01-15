Как информирует «НБН» со ссылкой на источники агентства Reuters, несколько советников Трампа назвали предвыборные обещания одиозного миллиардера об оперативном завершении войны РФ против Украины в течение одних суток, не более, чем «болтовней».

Как стало известно, неуказанные советники нового президента США Дональда Трампа, обсуждавшие этот вопрос с миллиардером, указали — до подписания мирных договоренностей, касающихся окончания полномасштабной войны РФ против Украины, придется подождать, как минимум, несколько месяцев.

В частности, такая задержка вызвана тем, что Трамп не осознавал в достаточной степени «неразрешимости конфликта» и поторопился с определением временных рамок, необходимых для полноценного формирования новой администрации Белого дома.

Следует отметить, что такое переоценивание возможностей совпадает с заявлением кандидата в спецпредставители по Украине Кита Келлога — на урегулирование решения относительно завершения российско-украинской войны потребует 100 дней, если брать за точку отсчета инаугурацию Трампа (20 января).

Ранее мы писали о том, что в ЕС опасаются — Трамп проведет переговоры с Путиным по Украине «через головы европейцев».