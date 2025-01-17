Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло прозвучало заявление — в течение 2024 год, численность гражданских особ, убитых и травмированных вследствие вторжения армии Путина в Украину, возросло на 30 процентов, если провести сравнение с 2023 годом.

Исходя из слов Дикарло, особую тревожность и озабоченность вызывает увеличение количества пострадавших среди несовершеннолетних: на протяжении первых трех кварталов прошлого года, «освободители» убили и ранили больше детей, чем в 2023 году.

В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны РФ против Украины, в нашей стране погибли, как минимум, 12 456 человек (включая 669 несовершеннолетних), а ранены — 28 382 особы (в эти цифры входят 1 833 ребенка).

Кроме того, российские военные преступники убили 10 гуманитарных работников при выполнении ими служебных обязанностей, а 41 — травмировали.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ООН сообщали, сколько гражданских украинцев пострадало из-за атак РФ в течение осени 2024 года.