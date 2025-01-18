Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль группы энергопоставляющих компаний ДТЭК, мощности соответствующей инфраструктуры Украины в состоянии компенсировать предполагаемые потребности бытовых потребителей, и потому в воскресенье возвращение к графикам отключений электричества, как в столице, так и на Киевщине — не прогнозируется.

Следует отметить — энергетики настоятельно рекомендуют потребителям бережнее относиться к расходу электричества, в особенности, в период с 8:00 до 22:00: именно в эти пиковые часы фиксируется повышение нагрузки на систему, вследствие одновременного включения мощных бытовых приборов.

Также, при внезапном введении аварийных/стабилизационных графиков отключений света, актуальная информация о восстановлении энергоснабжения, всегда будет доступна на онлайн-ресурсах ДТЭК в Сети:

Ранее наш информационный портал писал о том, что Галущенко отвечал, готовится ли в Украине повышение тарифов на электроэнергию.