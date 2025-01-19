Как информирует «НБН» со ссылкой на материалы, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState и на официальной странице Института изучения войні (ISW), накануне, 18 января, оккупантам удалось продвинуться в окрестностях ряда населенных пунктов Донецкой области.

Исходя из сведений, опубликованных DeepState, захватчики продвинулись под Котлиным, Удачным, Новоандреевкой, Сухими Ялами, Большой Новоселкой и оккупировали Времовку.

В соответствии с данными аналитиков ISW, «освободители» приблизились к восточной части Великой Новоселки: на геолокационных кадрах видно — путинские войска зашли западнее кладбища. Предполагается, что оккупанты попробуют овладеть этим населенным пунктом в течение ближайших недель, если сохранят нынешнюю скорость продвижения в подконтрольном районе.

Кроме того, субботний захват Времевки свидетельствует — украинская армия, похоже, больше не удерживает позиции в полях южнее Великой Новоселки.

С картами боевых действий можно ознакомиться ниже:

Фото — understandingwar.org

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

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