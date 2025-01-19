Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК, генерирующие мощности энергосистемы Украины справляются с перекрытием пониженных потребностей населения, и по данной причине, в понедельник потенциальное возвращение к регулярному обесточиванию, как в Киеве, так и в регионе, — не ожидается.

Напомним, что энергетики советуют украинцам экономно подходить к расходованию ресурса, в особенности, когда дело касается периода с 8:00 до 22:00, так как именно в такие критические часы наблюдается некоторая перегрузка в системе из-за одновременного запуска множества бытовых приборов.

Кроме того, при неожиданной активации аварийных/стабилизационных графиков отключений электричества, обновленная информация относительно возобновления энергоснабжения, всегда остается открытой на страницах ДТЭК в сети Интернет:

Ранее наш портал информировал о том, как в Минэнерго отвечали, готовится ли в Украине поднятие тарифов на электроэнергию.