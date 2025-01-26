Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт ДТЭК, возможности электрогенерирующих мощностей энергетической инфраструктуры Украины справляются с обеспечением текущих нужд населения, и, потому с новой недели возобновлений регулярный отключений света, как в столице, так и на Киевщине, по-прежнему не прогнозируется.

Отметим, что украинцам традиционно рекомендуется более экономно расходовать энергоресурсы, в особенности, в период с 8 часов утра до 10 часов вечера, так как в этот период фиксируется возрастание нагрузки на систему вследствие включения бытовой техники у многочисленных бытовых потребителей страны.

При непредвиденном задействовании аварийного/стабилизационного режима отключений света, все актуальные сведения, касающиеся восстановления энергоснабжения, остаются доступными на страницах ДТЭК в Интернете:

Ранее наш портал сообщал о том, что в энергетическом ведомстве пообещали не корректировать тарифы на электричество в большую сторону до завершения отопительного сезона.